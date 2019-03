Trigoria, parte del lavoro in gruppo per Under. Terapie per Florenzi ed El Shaarawy

Dopo due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, questa mattina a Trigoria si è ritrovato tutto il gruppo per una seduta di allenamento in vista della partita di domenica prossima all’Olimpico contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Soliti problemi di formazione per il tecnico giallorosso che dovrà fare a meno anche di Stephan El Shaarawy (oggi i controlli) e Florenzi, rientrati in anticipo dalla Nazionale. Gli altri infortunati già ieri si sono allenati a Trigoria tra palestra e campo.

INFORTUNATI

Stephan El Shaarawy: problema al polpaccio sinistro, recupero da definire

Alessandro Florenzi: problema al polpaccio, recupero da definire

Cengiz Under: problema muscolare alla coscia destra, recupero da definire

Javier Pastore: problema muscolare al polpaccio sinistro, recupero da definire

Lorenzo Pellegrini: lesione al bicipite femorale destro, rientro dopo la sosta

Daniele De Rossi: lesione al soleo del polpaccio destro, rientro dopo la sosta

Kostas Manolas: lesione al soleo del polpaccio destro, rientro dopo la sosta

Aleksandar Kolarov: problema al flessore, recupero da definire

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Lavoro sul campo per la Roma di Claudio Ranieri che ha rivisto anche Cengiz Under. L’esterno turco ha effettuato prima un allenamento individuale e poi ha raggiunto il resto del gruppo. A parte invece Kolarov, De Rossi, Pellegrini, Manolas e Pastore che si sono divisi tra campo e palestra. Giornata di terapie per Stephan El Shaarawy e Alessandro Florenzi.

PROBABILE FORMAZIONE

Ranieri contro il Napoli spera di recuperare qualcuno degli infortunati: in porta ci sarà Olsen, in difesa Santon e Fazio sicuri del posto, poi Manolas e Kolarov se riuscissero a rientrare. Altrimenti a sinistra ancora Jesus, con Marcano centrale. In mezzo al campo De Rossi spera, ma è quasi impossibile vederlo dal 1’. In dubbio anche Pellegrini, Ranieri può essere costretto a riproporre Cristante-Nzonzi. A destra stavolta ci sarà Zaniolo, con uno tra Perotti e Kluivert a sinistra. Davanti altro tentativo Dzeko-Schick.

Roma (4-4-2): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Jesus; Zaniolo, Cristante, Nzonzi, Perotti; Dzeko, Schick.

NAZIONALI



Bryan Cristante (Italia)

Nicolò Zaniolo (Italia)

Robin Olsen (Svezia)

Edin Dzeko (Bosnia Erzegovina)

Patrick Schick (Repubblica Ceca)

Justin Kluivert (Olanda U21)

Alessio Riccardi (Italia U19)