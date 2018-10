Trigoria, solo palestra per De Rossi e Kolarov. Individuale in campo per Pastore

Non si ferma la Roma, che senza gli undici nazionali, continua a preparare il prossimo tour de force di sei partite in 21 giorni. Il primo step per Dzeko e compagni si chiama Spal, ma pochi giorni dopo all’Olimpico arriverà il Cska Mosca per il terzo e già decisivo match di Champions League. A Trigoria lavorano a parte De Rossi, Pastore e Kolarov, alle prese con i rispettivi infortuni.

INFORTUNATI

Aleksandar Kolarov: frattura della falange prossimale del quinto dito del piede sinistro, stop da valutare.

Javier Pastore: risentimento al polpaccio sinistro, stop da valutare.

Daniele De Rossi: frattura della falange prossimale del quinto dito del piede sinistro, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.45 – Dopo l’amichevole di ieri contro la Lupa Roma, la squadra oggi ha lavorato prima in palestra e poi sul campo B di Trigoria.

Lavoro individuale in palestra per De Rossi e Kolarov, lavoro individuale in campo per Pastore. Di Francesco ha disposto un weekend di riposo, la squadra si ritroverà lunedì.

ROMANISTI IN NAZIONALE

BOSNIA: Edin Dzeko

FRANCIA: Steven Nzonzi

GRECIA: Kostas Manolas

ITALIA: Lorenzo Pellegrini e Alessandro Florenzi

ITALIA UNDER 21: Luca Pellegrini e Nicolò Zaniolo

OLANDA UNDER 21: Justin Kluivert

REPUBBLICA CECA: Patrik Schick

SVEZIA: Robin Olsen

TURCHIA: Cengiz Under