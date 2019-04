Trigoria: seduta tecnica, Kluivert fermo per infortunio. Individuale per Santon e De Rossi

Questa mattina la Roma si è ritrovata a Trigoria per preparare al meglio la sfida di domenica prossima contro il Genoa. Per le scelte di formazione, il tecnico Claudio Ranieri potrà contare su due pedine fondamentali: Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo, tornati a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica. Si è fermato invece Kluivert, per una lesione di primo grado all’adduttore destro rimediata durante la sfida contro il Parma, mentre Santon e De Rossi hanno effettuato un allenamento individuale.

INFORTUNATI

Justin Kluivert: lesione di primo grado all’adduttore destro, in dubbio per la sfida contro il Genoa

Daniele De Rossi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, due settimane di stop.

Davide Santon: problema al bicipite femorale, due settimane di stop.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.oo – Focus tecnico per la Roma di Claudio Ranieri che dopo il riscaldamento ha effettuato alcune esercitazioni con il pallone. De Rossi e Santon, invece, hanno effettuato un allenamento differenziato.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida contro il Genoa, torneranno a disposizione gli squalificati Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante. Quest’ultimo dovrebbe scendere in campo dal 1′ al fianco di Nzonzi. Il tecnico Claudio Ranieri sembra indirizzato nella scelta del 4-2-3-1, con Mirante confermato tra i pali. In difesa la classica linea a 4 con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Davanti Lorenzo Pellegrini in vantaggio su Zaniolo e Pastore per il ruolo da trequartista. Under favorito per prendere il posto dell’infortunato Kluivert sulla destra. Confermati Dzeko ed El Shaarawy.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.