Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri. Pastore torna in gruppo

La sconfitta con il Real Madrid ha lasciato inquieti i tifosi, che si aspettavano dalla squadra quantomeno una reazione. Dzeko e compagni proveranno ad averla domenica alle 15, quando i giallorossi sono attesi al Dall’Ara di Bologna per ritrovare quei punti e quell’entusiasmo venuto meno ad inizio stagione. Di Francesco ha riunito i suoi questa mattina a Trigoria per cominciare a preparare l’appuntamento in campionato. Notizie positive da Pastore, che ha svolto la seduta con il resto del gruppo.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.45 – Lavoro di scarico per chi ha giocato al Bernabeu, palestra e campo per tutto il resto della squadra. Migliorate le condizioni di Javier Pastore, che si è allenato insieme al resto del gruppo.

PROBABILE FORMAZIONE

Davanti a Olsen, difesa a 4 formata da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov, ma la partita di Madrid può consigliare un turnover in difesa che coinvolga gli ultimi due. A centrocampo De Rossi, con Cristante che può riprendersi una maglia dopo l’esclusione del Bernabeu e il ballottaggio Pastore-Pellegrini. Davanti Dzeko con Under e il rientrante Perotti a sinistra.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Under, Dzeko, Perotti.