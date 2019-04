Trigoria, sala video e lavoro sul campo in vista dell’Inter. Differenziato per De Rossi, Karsdorp e Santon

Ultimo allenamento a Trigoria prima di partire per Milano. La Roma di Claudio Ranieri sta preparando la sfida di domani sera contro l’Inter per rincorrere il quarto posto. Sala video per i giallorossi, questa mattina e poi lavoro sul campo. Si sono allenati a parte, invece, Daniele De Rossi, Rick Karsdorp e Davide Santon.

INFORTUNATI

Daniele De Rossi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, 2-3 settimane di stop.

Rick Karsdorp: problema al bicipite femorale, tre/quattro settimane di stop.

Davide Santon: problema al bicipite femorale, due/tre settimane di stop.

Stephan El Shaarawy: fastidio muscolare, in dubbio per la gara con l’Inter

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Sala video per i giallorossi in vista della sfida contro l’Inter. Poi riscaldamento in campo e lavoro atletico e tattico. De Rossi, Karsdorp e Santon hanno effettuato un allenamento differenziato.

PROBABILE FORMAZIONE

Senza Daniele De Rossi, Ranieri è costretto a studiare il nuovo centrocampo. Nzonzi il favorito per prendere il posto del capitano. Florenzi torna dal primo minuto. Marcano lascia il posto a Kolarov.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.