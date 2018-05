Trigoria, rifinitura pre-Liverpool: Strootman a parte. Sulla maglia la scritta “Forza Sean” – FOTO – VIDEO

Roma all’ultima chiamata. Domani si può scrivere la storia. Davanti ad un Olimpico tutto esaurito i giallorossi proveranno la nuova impresa per raggiungere quella che al momento sembra un’impossibile finale di Champions. Al Fulvio Bernardini Di Francesco dirige la rifinitura e studia la formazione che anti-Liverpool. Out Strootman, che non ha recuperato dalla contusione all’emicostato destro.

INDISPONIBILI

Rick Karsdorp: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stop 4-5 mesi.

Gregoire Defrel: trauma distorsivo alla caviglia sinistra e pulizia artroscopica al ginocchio sinistro, stop da valutare.

Diego Perotti: distorsione alla caviglia sinistra, stop da valutare.

Kevin Strootman: contusione all’emicostato destro, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 17.05 – Terminano i 15 minuti a disposizione della stampa. La squadra inizia la fase tattica.

Ore 17.00 – Inizia la fase di attivazione con brevi scatti e stretching.

Ore 16.55 – Roma in campo per un torello nei 15 minuti a disposizione per la stampa. A parte Strootman, Perotti, Defrel e Karsdorp. A bordocampo Totti e Baldissoni.

Ore 16.45 – La Roma scende in campo con una scritta ben vistosa sulla maglia che recita “FORZA SEAN”, in onore del tifoso colpito negli scontri di Anfield

Ore 16.00 – La seduta per la squadra è iniziata in sala video per studiare il Liverpool e l’impostazione tattica del match di domani. Successivamente il gruppo si è spostato in palestra per l’attivazione muscolare.

PROBABILE FORMAZIONE

A un giorno dalla semifinale di ritorno col Liverpool, Di Francesco studia l’11 da mettere in campo. La difesa è già scritta: Manolas e Fazio al centro, Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. A centrocampo out Strootman: al suo posto si scalda Pellegrini. In attacco Dzeko è l’unico certo del posto da titolare, mentre Schick, El Shaarawy e Under si giocano due maglie in tre, con i primi favoriti.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy