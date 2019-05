Trigoria, rifinitura in vista del Genoa: torello e partitella. Individuale per Perotti, De Rossi e Santon

Questa mattina la Roma di Claudio Ranieri ha effettuato l’ultimo allenamento in vista della trasferta di domani contro il Genoa. Hanno svolo un lavoro differenziato De Rossi, Santon e Perotti, l’ultimo degli infortunati e indisponibili per la sfida di Marassi. Torna tra i convocati, invece, Justin Kluivert. La squadra partirà da Fiumicino questo pomeriggio alle 17.30.

INFORTUNATI

Daniele De Rossi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, in dubbio per la sfida con il Genoa.

Davide Santon: problema al bicipite femorale, probabile ritorno contro la Juve.

Diego Perotti: dolore al bicipite femorale destro, indisponibile per il Genoa.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – L’allenamento è iniziato con un riscaldamento. Poi un torello ed infine una partitella per chiudere la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani contro il Genoa.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida contro il Genoa, torneranno a disposizione gli squalificati Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante. Quest’ultimo potrebbe essere schierato dal 1′ al fianco di Nzonzi. Ranieri sembrerebbe essere indirizzato verso il 4-2-3-1: conferme per Mirante tra i pali e per la linea di difesa classica, con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Ballottaggio sulla trequarti con Pellegrini, Zaniolo e Pastore in lizza. Under favorito su Zaniolo, con Kluivert pronto a subentrare. L’olandese è recuperato, ma resta difficile pensare a un suo impiego dall’inizio. Confermato El Shaarawy, così come Dzeko che ha recuperato dalla botta alla caviglia.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.