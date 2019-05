Trigoria, palestra e seduta tecnica in vista della Juve. Individuale per Florenzi

Secondo giorno di allenamento per la Roma che, dopo il pareggio contro il Genoa, domenica prossima affronterà la Juventus di Cristiano Ronaldo all’Olimpico. Daniele De Rossi e Davide Santon torneranno a disposizione del tecnico Claudio Ranieri per il big match. Per quanto riguarda Alessandro Florenzi, dopo aver scongiurato il rischio di lesioni muscolari con i controlli effettuati ieri, il programma dell’esterno alternerà lavori personalizzati e terapie con l’obiettivo di tornare a disposizione per domenica.

INFORTUNATI

Alessandro Florenzi: problema muscolare alla coscia destra, rientro con la Juventus.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La seduta è iniziata con una fase di attivazione svolta in palestra prima di scendere sul “campo C” del “Fulvio Bernardini” per una sessione che ha avuto come focus l’aspetto tecnico. Alessandro Florenzi è l’unico a svolgere una seduta individuale.

PROBABILE FORMAZIONE

Ranieri ritrova De Rossi e Santon. Per la sfida con la Juve conferme per El Shaarawy e Dzeko, Pastore insidia Pellegrini. A destra Kluivert, Zaniolo e Under si sfidano per una maglia.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.