Trigoria, focus tattico nella rifinitura: in gruppo Nzonzi. Individuale in campo per Florenzi

Domani riparte il campionato e alle 14.30 la Roma scende in campo per la rifinitura a Trigoria. Di Francesco ha recuperato El Shaarawy, ma sono tanti gli infortunati che non saranno a disposizione per la sfida con il Torino. Da De Rossi a Mirante, passando per, Jesus e Diego Perotti. Da valutare invece le condizioni di Florenzi e Nzonzi.

INFORTUNATI

Daniele De Rossi: infiammazione alla cartilagine del ginocchio, da valutare.

Antonio Mirante: problema muscolare al polpaccio, stop da valutare.

Diego Perotti: postumi distrattivi al polpaccio sinistro, stop di due settimane.

Juan Jesus: lesione al menisco interno del ginocchio destro, stop da valutare.

Alessandro Florenzi: sindrome influenzale, stop da valutare

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 14.30 – La squadra scende in campo per il consueto riscaldamento. A seguire torello e fase tattica in vista della gara di domani con il Torino. Lavoro individuale in campo per Florenzi e Riccardi (entrambi alle prese con una leggera influenza). Personalizzato in palestra, invece, per De Rossi, Mirante e Jesus. Terapie per Diego Perotti, mentre rientrano in gruppo Manolas, Pastore e Nzonzi.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Torino dipende tutto dagli infortunati: in porta Olsen, in difesa torna Manolas con Fazio e Kolarov. Il dubbio è a destra con il ballottaggio tra Karsdorp e Santon con il primo in vantaggio. In mezzo al campo non si tocca Cristante, mentre sulla trequarti ci sarà Zaniolo, con Under e Kluivert ai lati. Davanti torna Dzeko, ma Schick scalpita per una maglia da titolare.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.