Trigoria, differenziato per Florenzi e Pastore. Riposo per Dzeko – FOTO

Secondo giorno d’allenamento a Trigoria per la Roma. Per la ricorsa alla qualificazione in Champions League, sabato prossimo c’è l’Udinese. Una sfida importante e difficile che andrà preparata al meglio. Dopo i dubbi su chi schierare in difesa contro i friulani a causa dei numerosi infortuni. Sala video, palestra e poi in campo dove sono tornati anche Florenzi e Pastore che hanno svolto un lavoro differenziato. Perotti e Santon si sono divisi tra esercizi in palestra e un po’ di fisioterapia, alla quale si è sottoposto anche l’ultimo degli indisponibili, Rick Karsdorp. Riposo programmato, invece, per Dzeko.

INFORTUNATI

Rick Karsdorp: problema al bicipite femorale, tre/quattro settimane di stop

Davide Santon: problema al bicipite femorale, due/tre settimane di stop

Diego Perotti: problema al bicipite femorale, possibile rientro contro l’Udinese

Alessandro Florenzi: problema al polpaccio, possibile rientro contro l’Udinese

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Sala video per i giallorossi che questa mattina hanno studiato le probabili mosse dell’Udinese, prossimo avversario della Roma. Poi palestra e campo dove i giocatori hanno svolto un lavoro atletico, tecnico e tattico.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Udinese Ranieri avrà una vera e propria emergenza terzini: Kolarov è squalificato, Santon e Karsdorp sono infortunati. Florenzi tenterà un recupero in extremis per andare a posizionarsi sulla fascia destra, mentre a sinistra ci sarà Jesus. A centrocampo spazio a Cristante, De Rossi e Zaniolo, con Under Dzeko ed El Shaarawy a comporre il tridente d’attacco.

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Jesus; Cristante, De Rossi, Zaniolo; Under, Dzeko, El Shaarawy