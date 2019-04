Totti sbarca in tv: la sua vita diventerà una serie televisiva

Era solo questione di tempo: Francesco Totti torna in tv. O meglio, la sua vita si prepara a sbarcare sul piccolo schermo: la Wildside, casa di produzione cinematografica nata nel 2009 a Roma, ha deciso di acquisire da Rizzoli i diritti per la tv del libro “Un Capitano“, l’autobiografia dello storico numero 10 giallorosso scritta da Paolo Condò e uscita in libreria lo scorso settembre. Il progetto televisivo sulla vita di Francesco Totti, però, è ancora in fase embrionale: troppo presto per conoscere sia la data di uscita che i canali di distribuzione (in lizza c’è Sky), così come l’attore che interpreterà Francesco Totti.