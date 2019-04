Totti re dei social: la risposta al tifoso è esilarante – FOTO

Francesco Totti non smette mai di far parlare di sé. Che sia un contesto sportivo, pubblico, istituzionale o anche la grande e sterminata piazza social. Lì dove il Capitano giallorosso è sempre uno dei più seguiti e invocati dai tifosi, che le provano davvero tutte per attirare le attenzioni della leggenda. Questa volta il siparietto è avvenuto su Instagram, con un tifoso che lo ha chiamato direttamente in causa: “Francesco, se mi rispondi mi tuffo sur Tevere“. Accento romano, iniziativa genuina e tantissimi messaggi di risposta, ma quello più inatteso è arrivato puntuale e preciso. “A bomba” – con tanto di pollicione in segno di approvazione – è stata la risposta ironica e divertita di Francesco Totti, vero e proprio re anche sul web.