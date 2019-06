Totti a Saint Tropez, serata in disco e relax in spiaggia con Ilary: il fisico è da urlo – FOTO

La stagione della Roma si è conclusa da due settimane, ma in queste ore il club giallorosso sta decidendo il futuro con Paulo Fonseca ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore. Intanto Francesco Totti si gode le vacanze estive con la sua Ilary, proseguendo il tour sulla Costa Azzurra. Dopo Montecarlo, l’ex capitano romanista si è spostato facendo tappa a Saint-Tropez, tra i fulcri della vita notturna francese. Ieri Francesco e Ilary si sono scatenati sul dancefloor al ‘Les Caves du Roy’, popolare club della movida di Saint-Tropez, oggi la coppia, più affiatata che mai, si è concessa qualche ora in spiaggia. “Un po’ di relax”, ha postato su Instagram Totti insieme a uno scatto con la sua compagna di vita. A risaltare è subito il fisico invidiabile messo in mostra dall’attuale dirigente giallorosso, che continua a tenersi in forma tra padel e tornei in giro per il mondo.