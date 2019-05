Torino, via al dopo Petrachi: vicina la promozione di Bava, in corsa anche Pradè

Gianluca Petrachi è sempre più vicino alla Roma, e così il Torino si guarda attorno per trovare un nuovo direttore sportivo. Come riporta TMW, probabilmente il presidente Urbano Cairo promuoverà Massimo Bava. Con l’addio di Petrachi, dovrebbero salutare anche il segretario Pantaleo Longo e il capo scout Antonio Cavallo. Servirà dunque una figura capace di affiancare Bava come dg e di arricchire il compartimento scouting dei granata. I nomi non mancano: in primis ci sono Riccardo Pecini, direttore generale dell’Empoli, e Daniele Pradè, dt dell’Udinese. Tra le altre ipotesi dell’ultima ora, ci sono anche Davide Vagnati della Spal, Daniele Faggiano del Parma e pure Carlo Osti della Sampdoria.