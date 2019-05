Torino, Cairo snobba De Rossi: “Non lo prenderei, puntiamo sui giovani”

Daniele De Rossi è pronto a lasciare la Roma. Il capitano romanista è già in cerca di una squadra che gli dia la possibilità di continuare. Il presidente del Torino Urbano Cairo non sembra però deciso a iscriversi a questa corsa: “De Rossi sicuramente è stato un grande giocatore e ha delle qualità umane notevolissime – spiega il presidente granata all’evento Awords -, poi noi cerchiamo di puntare su giocatori giovani anche se poi abbiamo calciatori come Moretti che ha due anni in più di Daniele e ha fatto cose strepitose quest’anno. Rimane un giocatore di altissimo livello ma non in linea con quello che vogliamo fare adesso. Lo stimo comunque moltissimo”.