Striscione per Ranieri: “Sei tornato per guidare la tua legione. I romanisti sono con te” – FOTO

I romanisti sono con Claudio Ranieri. Il messaggio è chiarissimo e come se non bastassero le dimostrazioni arrivate nelle ultime settimane da quando l’ex Leicester e Fulham è tornato per il post-Di Francesco, è arrivato anche uno striscione affisso in tarda serata dal gruppo Roma a Trigoria: “Dopo che hai conquistato la terra di Albione sei tornato a casa per guidare la tua legione. I romanisti sono con te”.

Un messaggio che arriva in occasione dei tre anni dalla vittoria della Premier League con il Leicester, ottenuta il 2 maggio del 2016. Un successo che ha consacrato la carriera di Ranieri e che è diventata probabilmente la più grande impresa di sempre della storia del calcio. Ora nella Capitale sta cercando – mentre la dirigenza lavora al tecnico del prossimo anno, con Conte nei desideri di tutti – di guidare la Roma al quarto posto, che anche in questo caso avrebbe del miracoloso.