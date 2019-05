Stankovic esalta Mihajlovic: “Può allenare qualsiasi squadra al mondo”

Sinisa Mihajlovic continua ad essere insieme a Paulo Fonseca uno dei nomi più caldi per la prossima panchina della Roma. A parlare del tecnico serbo è stato un suo ex compagno di squadra sia in nazionale sia ai tempi di Lazio e Inter, Dejan Stankovic. Queste le sue parole a SkySport:

“Si è parlato di Sinisa alla Roma. Io lo vedrei bene in qualsiasi panchina al mondo, ha preso il Bologna che era negli ultimi posti ed è arrivato decimo, quindi può allenare qualsiasi squadra”.