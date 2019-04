Stadio Roma, Stefàno: “Ottimista? Diciamo che non sono pessimista”

Lo stadio della Roma continua a far discutere. Questa mattina Enrico Stefàno, presidente dell’Assemblea Capitolina, è intervenuto ai microfoni di Te la do io Tokyo, trasmissione in onda su Centro Suono Sport, per parlare dell’impianto di Tor di Valle: “Ottimista? L’iter sta facendo il suo percorso, anche se complesso e complicato. Diciamo che non sono pessimista, non mi sento di dirvi che ci siano ritardi particolari. Ci siamo presi un attimo di margine per fare un nuovo approfondimento su tutti gli atti, se non dovessero emergere criticità chiaramente si dovrebbe procedere perché l’assemblea capitolina già due anni fa ha votato a favore”.