Stadio, Raggi: “La Roma mantenga i patti. Domani tavolo tecnico col Campidoglio””

Lo Stadio della Roma a Fiumicino. Nei giorni scorsi è spuntata anche questo ennesimo clamoroso scenario in un progetto che continua a riservare colpi di scena. Viste le difficoltà nell’iter e negli ostacoli relativi al territorio in cui sorgerebbe il nuovo impianto giallorosso, si è parlato anche di un sopralluogo a Fiumicino. A tal proposito è intervenuta la sindaca di Roma Virginia Raggi: “Il mio unico interesse è che la AS Roma mantenga gli impegni presi con la città: prima le opere pubbliche per i cittadini poi il campo di calcio – le parole riportate dall’Ansa -. Basta chiacchiere: domani è in programma un tavolo tecnico sullo Stadio tra uffici del Campidoglio e società”.