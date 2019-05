Stadio Roma, Magliaro: “Il closing non è lontano. Chi si schiera contro fa il male del club”

“Il Comune di Roma e gli americani stanno lavorando per giungere ad un accordo in una normale trattativa. Quando ci sono progetti così complessi è normale che le parti si incontrino e ciascuno porti acqua al proprio mulino. Il closing non sembra essere lontano”. Sono le parole di Fernando Magliaro de “Il Tempo” all’Adnkronos sulla questione Stadio della Roma. Poi sulle contestazioni di ieri: “Questa dirigenza ha commesso moltissimi errori di gestione e di comunicazione e non la si può certo definire empatica nei confronti della tifoseria. Tuttavia costruire lo stadio è l’unica strada percorribile per tentare di far fare alla Roma, non alla dirigenza, il salto di qualità. Chi si sta schierando, qualunque sia il motivo, per il ‘No allo stadio’, pensando anche in buona fede che sia un ‘No a Pallotta’, sta facendo in realtà il male della Roma, non di Pallotta. Se c’è una possibilità che questa proprietà passi la mano non è oggi senza stadio, ma solo dopo lo stadio”.