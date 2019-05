Stadio Roma, Frongia risponde a Pallotta: “Nessun appuntamento fissato. L’iter procede”

L’assessore allo Sport del comune di Roma Daniele Frongia, intercettato in Campidoglio da Radio Radio, ha parlato di stadio della Roma a margine della presentazione del 10° Memorial Franco Favretto, in programma ai Fori Imperiali domenica 12 maggio. Le sue parole:

Può tranquillizzare il presidente Pallotta sulla vicenda stadio? Ci sono novità?

Non so e non posso commentare la vicenda. L’amministrazione continua a lavorare, come sempre ripetuto. Non c’è un interruzione. Gli uffici vanno avanti e il gruppo di lavoro incaricato dalla sindaca procede.

Non c’è bisogno dunque che i tifosi della Roma vengano a fare pressione al Campidoglio…

L’amministrazione va avanti sicuramente.

Sul mancato appuntamento con gli emissari di Pallotta può fare chiarezza?

Non so commentare, non ho seguito la vicenda. Per quanto mi riguarda, ma anche dopo aver parlato con l’assessore Montuori, non c’era alcun appuntamento.