Stadio Roma, Frongia: “Fase conclusiva dell’investigazione, poi la Sindaca comunicherà i tempi”

Daniele Frongia, assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale, ha rilasciato un’intervista all’emittente radiofonica “Radio Radio”. Queste le sue parole in merito al progetto stadio della Roma, fermo per l’operazione Rinascimento dopo l’arresto del costruttore Parnasi.

Sul coinvolgimento nell’inchiesta su Parnasi

“Non sono coinvolto nell’indagine. Parnasi dichiara a verbale che sono uno che non ha mai chiesto favori: Frongia non ha mai chiesto favori”.

Situazione Stadio Roma?

“Lo stadio non esiste, quindi non me ne occupo io. Ovviamente è un’operazione urbanistica di lavori pubblici. E’ in corso una “due diligence” in fase conclusiva, all’esito della quale la Sindaca comunicherà i tempi e i modi con cui andare avanti. I tempi non sono certi? Preferiamo non darli quando appunto non sono certi anche perché dipendenti da un altro soggetto”.