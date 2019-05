Dopo essersi messo alle spalle i problemi fisici della parte centrale di questa stagione, Cengiz Under ritrova anche la convocazione in nazionale. Il turco è stato infatti inserito dal CT Gunes nella lista dei disponibili per i match di qualificazione all’Europeo 2020. L’esterno giallorosso affronterà nella campagna con la Turchia ben quattro avversarie: Grecia, Francia, Uzbekistan e Islanda, sfidando probabilmente i compagni di squadra Nzonzi e Manolas.