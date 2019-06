SONDAGGIO – Chi volete sulla panchina della Roma?

La Roma sfoglia la margherita: la prossima settimana sarà quella decisiva per il prossimo allenatore. In lizza ci sono le ipotesi più concrete che portano a Fonseca dello Shakhtar Donetsk e a Sinisa Mihajlovic, che però non verrebbe visto di buon occhio da gran parte della tifoseria che non gli perdona la sua fede biancoceleste. Non sono da escludere la pista Gattuso, che ha rescisso con il Milan e che adesso è in cerca di una nuova panchina (su di lui anche la Lazio) e Roberto De Zerbi, che ha fatto bene al Sassuolo ma è quello più indietro nelle preferenze della dirigenza. Resta in piedi anche l’ipotesi Sarri, sul quale però c’è forte la Juventus: in caso di mancata chiusura dell’accordo, i giallorossi e in particolare Baldini può tornare alla carica.

Caricamento sondaggio...