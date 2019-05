Monchi da poco ha lasciato Roma per far ritorno a Siviglia e come riporta l’emittente radiofonica Cadena Cope, sarebbe arrivato alle mani con De Nido, ex presidente del Siviglia. A fare da sfondo la “Feria de Abril” dove i due si sarebbero incontrati e poi sarebbe partita un’accesa discussione che è sfociata in una resa dei conti tanto da costringere anche gli inservienti presenti a intervenire per separarli.