Siviglia, Monchi chiama Di Francesco in Spagna: offerto un biennale

Eusebio Di Francesco potrebbe tornare presto in panchina. Oltre ai rumors sul Milan, oggi il nome dell’ex tecnico della Roma è stato fortemente accostato al Siviglia. Secondo quanto riporta il portale del quotidiano spagnolo Marca, l’allenatore pescarese è il principale candidato per sostituire Caparros alla guida del club andaluso a partire dalla prossima stagione. Oltre a lui, in corsa ci sarebbe anche Rudi Garcia. Altre indiscrezioni arrivano anche da Nicolò Schira, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport‘, secondo cui Monchi avrebbe offerto un biennale a Di Francesco.