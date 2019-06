Sirigu: “Roma una città bellissima, ma non ho ricevuto offerte”

Sirigu tra Nazionale e futuro. Il portiere del Torino è impegnato in ritiro con gli azzurri di Mancini per i match di qualificazione ai prossimi Europei del 2020. A Rai Sport ha però commentato anche le voci su un suo possibile trasferimento in estate. Ecco le sue parole.

È vero che c’è stata un’offerta della Roma?

Non so se sia vero che Cairo abbia detto di no alla Roma per me. Non ho sentito nessuno, però il presidente è un uomo di mondo. Conosce bene le regole del mercato e sono sicuro che se dovesse ricevere un’offerta per me, mi chiamerebbe lui in primis per poterne parlare. È una persona aperta a tutto.

Dopo Parigi, anche Roma non sarebbe male.

Roma è una bellissima città, ma ne parlerò nel momento in cui dovessi ricevere una proposta di qualsiasi tipo senza problemi.