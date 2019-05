‘Sedici’, la Roma racconta De Rossi. Totti: “Formidabile”, Kolarov: “Campione assoluto” – LIVE

Domani sera Daniele De Rossi vivrà davanti al pubblico dello Stadio Olimpico, il suo pubblico, l’ultima presenza in maglia romanista. Sarà poi un futuro tutto da decidere e da scrivere per il capitano, un domani – chissà – all’inizio forse anche lontano da Roma e dalla Roma. Nulla cancellerà però il passato e il vissuto in giallorosso, 616 presenze fatte di amore, rabbia, grinta, vene gonfiate e braccia al cielo verso la Sud. In uno speciale andato in onda sul canale tematico del club, i protagonisti giallorossi hanno raccontato il loro Daniele De Rossi.

“Un giocatore formidabile, universale”, spiega Totti. “E’ il simbolo del tifoso dentro al campo” dice Florenzi. Kolarov: “Un campione assoluto”. “Unico” le parole di Candela.

TOTTI

“Si diceva che era diverso dagli altri, che aveva un futuro. Si vedeva che aveva una testa e un passo diverso rispetto agli altri. Tutti pensavamo che potesse diventare un giocatore della Roma subito. A 18 anni era già un veterano, giocando in quel ruolo aveva una testa diversa dagli altri, era più intelligente e più scaltro. Ha fatto meno fatica rispetto ad altri”.

Sul primo gol con la Roma.

Fece un gol da 35 metri contro il Torino, calciando da lontano. Aveva un tiro formidabile, secco e preciso.

Su Capello e De Rossi.

Per lui è stato fondamentale, era uno dei migliori ed è stato quello giusto per farlo crescere al meglio. L’ha gestito bene, gli ha insegnato come comportarsi con la stampa e lo staff della Roma. E’ stato il suo trampolino di lancio.

Sull’arrivo in prima squadra.

Si è inserito con tranquillità. E’ normale che si arrivi in punta di piedi. Lui però sapeva come comportarsi, come muoversi e poi ha sempre portato rispetto a tutti. Era promettente, e noi della prima squadra ce lo coccolavamo.

AQUILANI

“Era magrolino. Ha avuto una crescita incredibile intorno ai 15-16 anni. Da bravo tecnicamente, ma normale, è venuto fuori un calciatore incredibile. Nasce attaccante, da quando è stato spostato di ruolo ha avuto un’evoluzione pazzesca. Anche inaspettata”.

Gli inizi insieme.

Siamo stati convocati per la prima volta in prima squadra insieme. Eravamo giovanissimi, c’era Capello e giocatori straordinari. Era una squadra pazzesca.

CANDELA

Sul primo gol.

Sono andato ad abbracciarlo. Ero felice, era un ragazzo giovane e promettente. Ho visto subito che poteva diventare un grande. Era giusto festeggiarlo come un grande uomo.

Su Capello e De Rossi.

E’ stato fondamentale per lui. L’ha lanciato al momento giusto. Daniele ha preso tutto quello che poteva prendere da Capello. Un allenatore vincente che sicuramente gli ha dato tanto.

Sul primo De Rossi.

Era già intelligente, nulla accade per caso. Anche se io ero più grande avevamo già un bel rapporto. Quando uscivamo tutti insieme lui stava comunque con noi, ha fatto da subito parte del gruppo. Era già un grande, ma aveva l’umiltà per mettersi a disposizione della squadra. Ha saputo inserirsi in un gruppo con gente come Batistuta, Panucci, Cafu, Aldair, tutti campioni d’Italia. L’ha saputo fare con eleganza, a modo suo.

“Lui è prima di tutto un grande uomo, poi un grande campione”.

FLORENZI

“De Rossi è un campione per ciò che sa trasmettere in campo e fuori. Per come ti sa mettere a tuo agio dal primo giorno che lo incontri. Oltre a essere un grande uomo, è sicuramente un grande calciatore”.

DZEKO

“Un campione secondo me non è solo un giocatore straordinario, quale Daniele è. Fuori dal campo deve essere una persona per bene, lavorare sempre bene e sempre di più per arrivare a certi livelli. E quando ci arrivi non è facile restarci. Lui è sempre stato ad alto livello, peccato che non abbia vinto tanto, anche se ha vinto un Mondiale che sicuramente cambia molto”.

