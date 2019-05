Sassuolo-Roma, info biglietti: settore ospiti a 40 euro

L’AS Roma, su indicazioni del Sassuolo Calcio, rende noto che sono in vendita i biglietti riservati ai tifosi giallorossi per la sfida della penultima giornata di campionato.

Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 19:00 di venerdì 17 maggio.

Sassuolo-Roma si giocherà sabato 18 maggio alle 20:30.

I tagliandi saranno acquistabili presso i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale.

Prezzo settore ospiti (Tribuna Nord): 40 € + diritti di prevendita

Modalità e limitazioni: Vendita senza obbligo di fidelity card. Per l’acquisto sarà sufficiente presentare un valido documento d’identità. I tagliandi del settore Tribuna Nord non sono cedibili.

Si ricorda che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di ordine pubblico, i biglietti del settore riservato agli ospiti non possono essere venduti il giorno della partita, ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi a Reggio Emilia per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso per quel settore con le modalità sopra descritte.