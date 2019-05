Sassuolo-Roma, i convocati di Ranieri. Assente Manolas, recupera invece Pellegrini

Dopo una settimana intensa dal punto di vista societario, specialmente considerando la vicenda De Rossi, si torna a parlare di campo in casa giallarossa, soprattutto in vista della trasferta di Sassuolo. Una trasferta in cui riporre le residue speranze di qualificazione per la Champions League, o comunque un match con cui consolidare il posizionamento europeo. In vista di Sassuolo-Roma sono arrivate a proposito le convocazioni di Claudio Ranieri. Recupero in extremis per Lorenzo Pellegrini, mentre nella lista del tecnico non figurera Kostas Manolas, che già non era presente a Termini con la squadra dopo aver rimediato in mattinata una brutta botta alla caviglia.