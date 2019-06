Santon saluta De Rossi: “Stare al tuo fianco per una stagione è stato un onore”

Davide Santon saluta Daniele De Rossi. A più di una settimana dall’ultima gara dello storico capitano della Roma, il terzino giallorosso ha dedicato un post Instagram all’amico: “Ciao capitano, stare al tuo fianco anche solo per una stagione è stato veramente un onore, voglio ringraziarti di cuore per tutto quello che hai fatto per me e per come mi hai accolto. Oltre ad essere un giocatore unico, sei una persona con un cuore immenso sempre pronto ad aiutare gli altri, mancherai tanto amico mio, ti auguro il meglio per te e la tua fantastica famiglia. Ti voglio bene”.