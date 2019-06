Roma, un trio brasiliano dello Shakhtar può seguire Fonseca: c’è anche Taison

Sta per nascere la prima Roma di Paulo Fonseca. Ieri a Madrid, Petrachi e Fienga hanno strappato il “sì” al tecnico, convincendolo non soltanto grazie un’offerta economica importante. Si è parlato del lato tecnico e della rosa che il portoghese avrà a disposizione a Trigoria. Come scrive O Jogo, Petrachi potrebbe far felice Fonseca portando dallo Shakhtar un trio brasiliano di sua conoscenza. Oltre a Ismaily e Marcos Antonio (due nomi già usciti nei giorni scorsi), potrebbe arrivare il capitano dei neroarancio Taison. L’esterno classe ’88, in Ucraina dal 2010, sembrava potersi trasferire nella capitale già l’anno scorso. In questa stagione ha giocato 36 partite, realizzando 6 reti.