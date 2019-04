Roma-Udinese, giovedì alle 10.30 la conferenza stampa di Ranieri

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, la Roma si prepara a tornare in campo: sabato 13 aprile alle 18 i giallorossi sfideranno l’Udinese in occasione della 32esima giornata di campionato. Una gara fondamentale per tornare a sperare nel quarto posto, ora lontano soltanto un punto. A due giorni dal match contro i friulani, mister Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa dalla sala Champions di Trigoria per presentare la partita: l’appuntamento è fissato per giovedì 11 aprile alle 10.30.