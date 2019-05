Roma, Totti in stand-by: il ruolo da direttore tecnico non è una priorità

La stagione della Roma si chiude con diverse incognite, dall’allenatore al diesse della prossima stagione, arrivando al ruolo che avrà Totti in futuro all’interno del club. Negli ultimi giorni per l’ex capitano si è paventata la possibilità di diventare direttore tecnico. Un discorso, però, come riporta Sky Sport, che non sarebbe una priorità in casa giallorossa. Al momento, infatti, non sembrerebbero essere previste previste nuove responsabilità dirigenziali per Francesco Totti che ieri dal palco di Coverciano a chi gli chiedeva della possibilità di diventare dt ha risposto: “Valuteremo, ma non so ancora niente”.