Roma, si ferma Pellegrini: pronto a lasciare il ritiro della Nazionale a Milano

Lorenzo Pellegrini rientrerà a Roma dopo i 9 minuti giocati ieri a San Siro nel pareggio tra Italia e Portogallo (0-0). Come riportato da Ugo Trani su “ilmessaggero.it”, il centrocampista giallorosso ha riportato una lieve contusione alla gamba, in queste ore i medici della Nazionale e quelli della Roma hanno valutato il da farsi decidendo di far rientrare questo pomeriggio il centrocampista nella capitale, per lasciarlo riposare due giorni prima di riprendere gli allenamenti a Trigoria. Il ct Roberto Mancini ha quindi esentato Pellegrini dall’amichevole di Genk contro gli Stati Uniti di martedì 20 novembre.