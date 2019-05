“No a Sinisa”, firmato Magliana. Poi i Fedayn: “Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa”. Messaggi chiarissimi, i tifosi della Roma (o buona parte di loro) non vogliono Mihajlovic sulla panchina della Roma. Ieri la notizia, secondo cui Sinisa sarebbe un candidato autorevole per prendere il posto di Ranieri. Una scelta che sembra voluta da Petrachi, che lo ha avuto al Torino. Ma dopo aver perso una bandiera come De Rossi, molti tifosi sono pronti a ribellarsi.