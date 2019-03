Roma, Di Francesco si isola sul pullman della squadra: non parla nel post partita – FOTO

Di Francesco è solo. La Roma crolla nel finale contro il Porto e il tecnico decide si chiudersi in se stesso, salendo sul pullman fuori dalla zona mista dello stadio do Dragao. Sono i momenti più complicati della sua avventura romanista e la delusione dell’uscita dalla Champions brucia: mentre le televisioni erano in attesa di averlo ai loro microfoni, Di Francesco ha preferito isolarsi e prendere tempo. Poi la decisione: troppa la delusione per quanto accaduto nel finale di partita, il tecnico non rilascerà dichiarazioni né in conferenza stampa né ai giornalisti arrivati in Portogallo.

Sono i momenti di riflessione per lui e per la Roma. Dopo la sconfitta nel derby è arrivata un’altra serata amara: la società adesso deciderà se continuare ancora con lui alla guida o se cambiare tecnico. La decisione è attesa per domani. Di lui ha parlato De Rossi: “Mi auguro che resta, la squadra non deve dimostrare niente, ha sempre dimostrato di essere una squadra seria. Ma stasera abbiamo fatto vedere di esserci al 100% con la testa, e con noi anche Di Francesco”.