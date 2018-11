Roma-Real, i convocati di Di Francesco: presenti Dzeko, Manolas e Olsen. Out De Rossi e Pellegrini

Giornata di vigilia fondamentale per la Roma, che è chiamata a dare una risposta forte dopo il brutto ko di Udine che ha allontanato i giallorossi dalle prime della classe. La squadra di Di Francesco, però, arriva incerottata: out Lorenzo Pellegrini per la lesione muscolare patita a Udine, fuori anche Daniele De Rossi che non riesce a recuperare. Il problema dell’ultima ora riguarda Edin Dzeko, vittima di un fastidio muscolare: il bosniaco stringe i denti, è convocato ma resta a rischio. Domani saranno sciolte le riserve. Rispondono presenti anche Olsen e Manolas, che comunque non sono al meglio. Di seguito la lista completa dei convocati: