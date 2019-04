Roma Primavera, Semeraro: “Sono nel settore giovanile migliore d’Italia”

La Primavera di Alberto De Rossi continua a sfornare talenti cristallini, giovani giallorossi che di volta in volta si raccontano a Next Generation, consueta rubrica di approfondimento in onda su RomaTV. Il protagonista di oggi è stato il difensore Francesco Semeraro, che si è lasciato andare in parole di profonda stima e rispetto verso la realtà romana: “il settore giovanile dei giallorossi è il migliore d’Italia, sono convinto di aver fatto la scelta giusta. E’ stata una finale vinta 4 a 2 contro l’Inter a spingermi a scegliere la Roma”. Queste soltanto alcune delle parole con cui il canale tematico giallorosso ha voluto anticipare l’intervista completa che andrà in onda alle ore 19.30.