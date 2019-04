Roma Primavera: anticipata alle 13 la gara contro la Fiorentina

La Lega Serie A ha comunicato la variazione per la partita della Roma Primavera, valida per la nona giornata di ritorno, in programma il prossimo primo maggio contro la Fiorentina. La gara, che vedrà impegnata la squadra di Alberto De Rossi – in programma inizialmente alle ore 15 – è stata anticipata alle ore 13, sempre allo Stadio Bozzi di Firenze. Una sfida fondamentale per i giovani giallorossi che, dopo il pareggio di qualche giorno fa contro l’Empoli di Zauli, vorranno continuare il percorso verso le zone altissime della classifica.