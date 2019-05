Roma-Petrachi, Cairo: “Non penso sia vero, credo resti al Torino”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, questa mattina è intervenuto ai microfoni di Radio Uno, dove ha parlato del direttore sportivo, Gianluca Petrachi. Già da qualche mese, il nome del ds è stato spesso accostato alla Roma. Sembrerebbe che ci sia già una trattativa, ma il patron granata ha smentito: “Mi sono un po’ stupito delle tante voci e degli articoli relativi a Petrachi. Non do peso alla questione perché ha un contratto che va avanti fino al 2020, e in questi due mesi non ne abbiamo neanche mai parlato. Se ci fosse qualcosa Petrachi me lo avrebbe detto, visto il rapporto che abbiamo ormai da nove anni. Non penso sia vero. Credo che lui rimanga con noi”.