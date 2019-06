Roma, Perotti deciso a restare: “Voglio rispettare il contratto”. E si diverte a calcetto – VIDEO

Diego Perotti non cambia idea. El Monito vuole restare alla Roma e torna a ribadirlo in un’intervista rilasciata a Fox Sports Argentina: “Voglio rispettare il contratto con i giallorossi”. Un colpo al cuore per i tifosi del Boca Juniors, che oltre a sperare in De Rossi sognano il ritorno del beniamino di casa. Perotti ha un accordo che scadrà nel 2021. In questa stagione gli infortuni l’hanno costretto a restare a guardare per grande parte della stagione. Il suo obiettivo (oltre a quello di “tornare in nazionale”) è essere un punto fermo della Roma che verrà. E in attesa di cominciare il ritiro con i giallorossi, si è divertito in una sfida di calcetto 3 vs 3 negli studi di Fox Sports.