Roma, per la panchina spunta anche Bordalas del Getafe

La stagione è finita da qualche giorno, ma la Roma è ancora senza l’allenatore della prossima stagione. Dopo il no di ieri di Gasperini continua la caccia al tecnico del futuro e come riporta Teleradiostereo, il nome nuovo per la panchina giallorossa sarebbe quello di José Bordalas, attualmente al Getafe. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2020 ed è cercato da molti club, tra questi anche il Siviglia.

CHI E’ – Cinquantacinque anni, di Alicante dove inizia anche la sua esperienza da coach. Al Getafe arriva nel 2016 con qualche difficoltà in “segunda divisione”, poi è iniziata la cavalcata. Ora chi lo conosce lo chiama “Pepe” ed è stato uno dei grandi protagonisti della stagione dei Los Azulones. L’obiettivo iniziale era la salvezza, ma a marzo l’aveva già raggiunta. L’anno lo ha concluso al quinto posto in Liga, una casella sopra il Siviglia di Monchi per capirci. Europa League centrata e impresa riuscita con 59 punti totali, a due sole lunghezze dal Valencia (quarto e in zona Champions). Un piccolo miracolo quello di Bordalas considerando anche il fatturato da 58 milioni e un tetto salariale di 39,2 milioni. Cifre ben al di sotto delle squadre che hanno preceduto il Getafe.