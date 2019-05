Roma-Parma, striscione contro Pallotta: “Buffone, giù le mani dalla nostra passione” – FOTO

La Roma saluta la sua ultima bandiera. Daniele De Rossi giocherà la sua ultima partita questa sera contro il Parma in un Olimpico sold out. Negli ultimi giorni sono stati tantissimi i messaggi di affetto arrivati al capitano giallorosso, ma la rabbia dei tifosi romanisti nei confronti della società non si è ancora esaurita. A poche ore dal fischio d’inizio del match, a piazza Mancini, nelle immediate vicinanze dello stadio, è stato esposto uno striscione firmato Fedayn: “Su stemma e caroprezzi temi a noi cari, hai pensato solo ai tuoi sporchi affari. Giù le mani dalla nostra passione, buffone“. Si preannuncia una serata caldissima.