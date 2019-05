Roma-Parma, cori e striscione per Ranieri: “Sei uno di noi” e il tecnico si commuove

Non è solo il Daniele De Rossi day. Oggi è anche l’ultima panchina di Ranieri in giallorosso e lo stadio al 40′ del primo tempo lo chiama e lui risponde con tanto di applauso verso la Curva Sud. Pochi secondi dopo anche uno striscione per il tecnico testaccino che non trattiene le lacrime e si commuove. “Mister Ranieri nel momento del bisogno hai risposto presente ora ricevi l’omaggio della tua gente” è la scritta che campeggia nel settore caldo del tifo romanista. Ma non è finita qui perché tutto lo stadio gli dedica anche il coro “Ranieri uno di noi”. Insomma, una serata indimenticabile per chi è tornato solo per l’amore della sua gente.