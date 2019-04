Roma, Pallotta allontana le voci sull’offerta dal Qatar: “Fake news”

Il Qatar sbarca a Trigoria? “Fake news“, parola di James Pallotta. Le voci sul possibile interesse qatariota per la proprietà della Roma continuano a rincorrersi da quando Milano Finanza ne ha parlato per la prima volta la settimana scorsa, ma ora anche il presidente giallorosso ha deciso di prendere una posizione sull’argomento via Twitter. “Siri, mostrami una fake news“, ha cinguettato ironicamente Pallotta sul suo account personale pubblicando la prima pagina di oggi del “Corriere dello Sport” in cui si parla di ‘Intrigo Qatar’. L’imprenditore americano non sembra aver voglia di abbandonare la Roma, almeno al momento.