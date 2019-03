Arrivano le prime immagini relative alla probabile nuova maglia della Roma per la stagione 2019/2020. Come riporta il sito footyheadlines, il classico colore rosso sarà accompagnato da un motivo giallo sul colletto a “v” e sui bordi delle maniche. Spiccano, come sempre, gli sponsor Nike e Qatar Airwas, partners principali del club giallorosso. Ecco le foto: