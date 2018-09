Roma, Monchi rinuncia al ‘World Football Summit’ di Madrid per stare vicino alla squadra

Dopo la sconfitta di ieri a Bologna, la crisi Roma è ormai aperta. Da ieri sera la squadra è in ritiro a Trigoria per preparare al meglio l’impegno infrasettimanale contro il Frosinone, in programma mercoledì sera all’Olimpico. Stamattina il primo allenamento, sotto lo sguardo attento di Monchi a bordo campo. Come riporta l’Ansa, il direttore sportivo giallorosso ha rinunciato al ‘World Football Summit’, evento in corso in questi giorni a Madrid dove lo spagnolo era atteso, per restare al fianco della squadra di Di Francesco.