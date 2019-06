Roma, mistero allenatore: Mihajlovic verso l’esclusione

I tifosi della Roma dovranno ancora aspettare qualche giorno per avere certezze su chi siederà sulla panchina giallorossa la prossima stagione. I due nomi più accreditati sembravano quelli di Mihajlovic e di Fonseca. Come riporta Matteo De Santis de “La Stampa”, il serbo – dopo esser stato vicinissimo all’arrivo nella capitale, però è un’ipotesi da escludere. Resterebbero in corsa un tecnico italiano e uno straniero, con i quali sarebbero già fissati due appuntamenti per l’inizio della prossima settimana: potrebbe trattarsi di De Zerbi e proprio Fonseca, il preferito da Baldini. Più distanti Gattuso e Sarri, che invece è vicino alla Juventus.

