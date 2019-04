Roma, Massara vola da Pallotta: sul tavolo la scelta del d.s. e dell’allenatore

La Roma costruisce il suo futuro. Mentre Ranieri con Dzeko trova altri tre punti che possono far sperare ancora tifosi e dirigenza sul raggiungimento di un posto Champions, come riporta “La Repubblica” l’attuale direttore sportivo Frederic Massara domani volerà da Fiumicino in direzione Boston. Lì troverà il presidente James Pallotta: con lui parlerà della Roma che verrà. A partire dal suo ruolo, che potrebbe essere da protagonista unico oppure di co-protagonista insieme a Luis Campos, il portoghese per il quale spinge Baldini e che potrebbe essere una sorta di consulente per il mercato.

Ma non solo il nuovo quadro dirigenziale: sul tavolo ci sarà anche il tema allenatore. Il sogno resta Conte, poi c’è la tentazione Sarri e le alternative che portano i nomi di Gasperini e Giampaolo. La sensazione è che la scelta di allenatore e direttore sportivo saranno strettamente collegate.